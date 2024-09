Wahlkämpferische Debatte zu Mindestsicherung

Auch die Grünen nahmen die Stadtregierung dafür in Schutz, dass sie sich am Sozial-Dumping anderer Bundesländer nicht beteilige und sich als einziges Bundesland bei der Armutsbekämpfung an den europaweit gültigen EU-SILC-Kriterien orientiere. Zudem unterstrich die Partei, dass hohe Summen in der Mindestsicherung nur für kinderreiche Familien ausbezahlt würden. Als Familie sieben Kinder zu haben, sei zwar durchaus hinterfragenswert, trotzdem „dürfen die Kinder nicht darunter leiden.“ FPÖ und ÖVP gehe es aber wohl ohnehin nur darum, „von oben herab auf die Schwächsten zu treten“.