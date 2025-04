Schlagerstars feiern in Schladming mit Heino

HaWie macht der Heino das bloß? Mit 86 Jahren erfindet sich der Kult-Star mit Wohnsitz in Kitzbühel noch einmal neu. Er singt jetzt Partyhits und präsentiert seinen neuesten Streich beim smago! Award am 10. April in der Hohenhaus Tenne. Dort geben sich Fans und Stars die Klinke in die Hand und feiern gemeinsam eine große Party.