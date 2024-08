Sozialausgaben in Wien wieder deutlich gestiegen

Von einer Entspannung ist keine Spur. In Sachen Flüchtlingshilfe machte sich laut FSW auch 2023 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit verbundene Zuzug vertriebener Menschen bemerkbar. Mit 22.000 Personen stellen die Ukrainer hier die größte Gruppe. Der Bedarf an Unterbringung, Versorgung und sozialer Integration ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, was sich nun auch deutlich im Budget niederschlägt. Teuerungen bei Energie und Lebenserhaltungskosten schlagen hier zu Buche.