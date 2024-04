AMS-Chef: Mindestsicherung an Wohnort knüpfen

FPÖ: Mindestsicherung an Staatsbürgerschaft binden

Für den Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp ist Kopfs Forderung nur „ein Tropfen auf dem heißen Stein“. Asylwerbern gehe es in seiner Heimatstadt zu gut, ist Nepp überzeugt. Er verlangt die Auszahlung der Mindestsicherung an die österreichische Staatsbürgerschaft zu koppeln und die Familienzusammenführung generell zu stoppen. „Familienzusammenführung ja, aber nur in Syrien und Afghanistan“, wird der Wiener FPÖ-Obmann in einer Aussendung zitiert.