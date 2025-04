Wien feiert zehn Jahre gratis Nachhilfe

Lernen im vertrauten Umfeld

„Aktuell gibt es die Lernhilfeangebote an 143 Schulen und 19 VHS-Standorten. Damit wird im vertrauten Umfeld gelernt, was das Lernen zusätzlich fördert“, so Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs. Für 10.500 Schüler der Mittelstufe und AHS-Unterstufe gibt es in 1050 Lernhilfekursen Platz, für Volksschüler 1800 Plätze.