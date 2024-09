Geführte Masturbation: Tabuthema oder Trend?

In unserer Welt der Orientierungslosigkeit gibt’s geführte Wanderungen, geführtes Träumen und jetzt auch geführtes Masturbieren. Das ist komisch, denk ich mir. Schließlich finden schon Ungeborene im Mutterleib mit schlafwandlerischer Sicherheit zu ihrer lustspendenden Körpermitte. Auch wenn’s später oft heißt: „Hände weg!“, mangelt’s eigentlich nur in Ausnahmefällen an der Fähigkeit, sich selber Lust zu verschaffen.