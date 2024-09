ORF-„Sommergespräche“ als Aufwärmrunde

So stolperte Vizekanzler Werner Kogler durch die Fragen zur Gesundheitskrise. Kämpferisch – vor allem aber gegen die eigenen Genossen – zeigte sich SPÖ-Chef Andreas Babler. Emotional verständlich, war doch wenige Tage zuvor die heftige Kritik von Doris Bures am SPÖ-Wahlprogramm, an die „Krone“ gespielt worden.