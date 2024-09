ORF-„Sommergespräche“: FPÖ-Chef als Quotenkönig

Babler auf Platz 2

Auf Platz 2 folgt das Interview mit Andreas Babler (SPÖ), das sich durchschnittlich 746.000 Menschen anschauten – Bundeskanzler Karl Nehammer musste sich tatsächlich mit dem dritten Platz zufriedengeben. Er lockte in der letzten Ausgabe der Serie am Montag immerhin 737.000 Zuseher an.