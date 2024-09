Nehammer: „Viele Unterschiede zu Kurz“

Nehammer will Platz eins

Aktuell tourt der Kanzler durch Österreich, am Freitag legte er einen Stopp im Burgenland ein. „Mein Ziel ist es, als Erster durchs Ziel zu gehen und den Auftrag von den Wählerinnen und Wählern zu bekommen“, so Nehammer bei einer Visite in Eisenstadt.