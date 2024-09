Weingut Hafner punktete in Kroatien mit 5 Weinen

Fünf Weine und fünf Auszeichnungen

Gemeint ist damit sein letzter Erfolg in Kroatien. Am vergangenen Wochenende fand dort das erste Bioweinfestival mit Prämierung statt, zu dem er und andere burgenländische Winzer geladen waren. Insgesamt 20 Weingüter aus Kroatien, Österreich, Slowenien, Deutschland, Italien und Serbien präsentierten ihre Weine. „Ich war verhindert, weil ich in London war, habe aber fünf Weine hingeschickt“, schildert er. Und alle fünf Weine wurden ausgezeichnet. Es gab zweimal Grand Gold, zweimal Gold und einmal Silber. Einer seiner Weine wurde mit 97 Punkten sogar zum „Champion des Festivals“ ernannt.