Kein Eiswein, aber eine Trockenbeerenauslese

Vor 50 Jahren haben die Hafners zum ersten Mal gefrorene Trauben geerntet und zu einer Süßweinspezialität verarbeitet. Heuer hat dem Traditionsbetrieb das Quäntchen Glück gefehlt. „Während im Dezember und Jänner am Westufer des Neusiedler Sees die nötigen Temperaturen von mindestens -7°C, über ein kurzes Zeitfenster von ein paar Stunden geöffnet waren, gab es am Ostufer des Neusiedlersees, also bei uns, knapp keine Chance einer Eisweinernte“, erklärt Julius Hafner. Denn: Um den Wein Eiswein nennen zu dürfen müssen die Trauben in gefrorenem Zustand geernet und gepresst werden. Nur das ergibt das typische Eisweinaroma. Kleines Detail am Rande: Das Weingut Hafner produziert seit 1980 koscheren Wein. 2000 wurde auch der erste koschere Eiswein der Welt von ihnen produziert.