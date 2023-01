Seit über 50 Jahren eine „eiskalte Leidenschaft“

Der Mönchhofer Julius Hafner ist der Eiswein-Pionier in Österreich. Er hat 1971 den ersten nenneswerten Eiswein in Mönchhof und Österreich gekeltert. Seitdem haben die Hafners – Sohn Julius hat den Weinbau übernommen – rund 40 Jahrgänge der eisgekühlten Rarität in die Flasche gebracht.