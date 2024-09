Lebensrettung soll nicht mehr an Angst scheitern

Mit einem Durchschnitt von sieben Minuten zwischen einem Notruf und dem Eintreffen von Notärzten am Einsatzort zählt Wien zu den Städten mit den weltweit schnellsten Rettungsketten. Doch auch sieben Minuten sind zu lang für plötzlichen Herztod als weiterhin häufigste Todesursache in der Stadt. Hier muss spätestens nach drei Minuten gehandelt werden. Rund 3500 Herzstillstände gibt es jedes Jahr. In acht von zehn Fällen sind die Folgen fatal. Das müsste nicht so sein.