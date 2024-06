Neuer Rettungsstützpunkt in Wien-Floridsdorf

Die Rettungsdienststelle in Wien-Floridsdorf bietet eine vollausgestattete Leitstelle am neusten Stand der Technik und damit ideale Bedingungen für eine reaktionsschnelle Koordination der Krankentransporte und Notfalleinsätze. Bis zu 1.000 Gespräche in der Leitstelle des Samariterbundes werden täglich entgegengenommen und ca. 1.500 Krankentransporte und Notfalleinsätze disponiert. Bei „Essen auf Rädern“, das ebenfalls am neuen Standort untergebracht ist, werden pro Tag rund 70 Fahrzeuge disponiert, rund 200 Kunden telefonisch beraten und insgesamt 3.200 Menschen mit Essen versorgt. Die Garagen- und Stellplätze beherbergen 65 Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge sowie weitere Einsatz- und Nutzfahrzeuge. Darunter sind Verbrennerfahrzeuge ebenso wie eine kontinuierlich steigende Zahl an Elektrofahrzeugen. Zusätzlich sind hier auch einige der 30 Elektro-Lastenfahrräder für den Bereich „Essen auf Rädern“ untergebracht, die besonders umweltschonend die Menschen beliefern.