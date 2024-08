Zweites Leben für Linienbus als Lebensretter

Spiegelbild neuer Einsatzszenarien

Aus der Sicht von Patrick Aigner, stellvertretender Leiter der Rettungsdienstleitung, spiegelt der Bus auch die veränderten Anforderungen an die Rettung wider. Der Bus sei angesichts einer wachsenden Stadt mit alternder Bevölkerung – „die tun sich nicht so leicht wie jemand Jüngerer, drei Stunden in der Kälte auf der Straße zu stehen“ – eine sinnvolle und lohnende Investition, ganz zu schweigen von neuartigen Gefahrenszenarien. Wären die Taylor-Swift-Konzerte in Wien zuletzt nicht abgesagt worden, der Bus wäre wohl auch dort in Bereitschaft geparkt gewesen.