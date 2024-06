Aus Stephansdom gerettet: Tourist bedankt sich

Er war zum dritten Mal in Wien, allerdings noch nie am Stephansdom. Turmbesteigungen hat der 77-jährige Manfred schon öfter gemacht. Deshalb war die Besteigung des Südturms ein wichtiger Programmpunkt für ihn. Diesmal habe er aber seine Kräfte überschätzt – so Manfred in einem Dankesvideo an die Wiener Berufsrettung, das diese vor einigen Tage auf Instagram veröffentlichte.