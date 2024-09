Leinen los!

Viviers, einen Ort, der sich bis heute noch eine komplette mittelalterliche Struktur bewahrt hat, erreichen wir am nächsten Morgen. Enge, verwinkelte Gassen führten von der Unterstadt hinauf in den Kirchenbezirk zur Kathedrale Saint-Vinzent, kleinste Frankreichs, in der auch heute noch Gottesdienste abgehalten werden. Viel Zeit für Erkundungen haben wir hier nicht, denn schon am frühen Nachmittag legen wir in Richtung Arles ab. Vor uns liegen 115 Fluss-Kilometer mit insgesamt vier Schleusen, die höchste – die Schleuse Bollene – überwindet einen Höhenunterschied von 23 Metern. Kapitän Christophe Cobin steuert das Schiff sicher hindurch. Der 46jährige ist bereits in vierter Generation auf den Flüssen Frankreichs unterwegs und hatte sein Kapitänspatent bereit mit 18 Jahren in der Tasche. Er kennt den Fluss also wie seine Westentasche.