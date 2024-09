Inkassos treiben illegal Strafen aus Italien ein

Ein unachtsamer Moment, schon kann es passieren, dass man mit dem Auto in Italien gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt. Wenn man etwa ohne Genehmigung in eine sogenannte „zona traffico limitato“ (ZTL) – eine verkehrsberuhigte Zone - einfährt. Oder wie Karl R. (Name geändert) aus Niederösterreich in Florenz zweimal versehentlich eine Busspur benützt.