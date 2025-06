Hickhack um Designerhemd

Wir haben bei der Innung für Textilreiniger, Wäscher und Färber nachgefragt. Grundsätzlich gelte, was in den AGBs stehe und dort könne man nachlesen: „Der Gegenstand geht nach Ersatz des Schadens ins Eigentum des Unternehmens über.“ Die OS-Textilreinigung sei also im Recht. Jedoch könne die Firma Abweichungen mit dem Kunden vereinbaren.