Kaffeemaschine brachte nur die Wut zum Schäumen

Der Hersteller lehnte einen Austausch ab

„Ich habe alles dokumentiert und an 0815 geschickt. Man sagte mir, der Hersteller lehne einen Austausch ab“, so der Kunde weiter. Seine Bitte an den Händler: „Ich möchte einfach nur eine funktionierende Maschine. Wenn schon kein Tausch – dann bitte auf Kulanz Geld zurück oder einen Gutschein, damit ich mir selbst eine andere Maschine kaufen kann.“