Wahlergebnis in Sachsen muss korrigiert werden

Proteste in Hamburg

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind noch am Sonntagabend in Hamburg Hunderte Menschen gegen die AfD auf die Straßen gegangen. Unter dem Motto „Ob Thüringen oder Hamburg: Kein Fußbreit der AfD!“ machten sich rund 750 Menschen vom Startpunkt Reesendammbrücke aus auf den Weg.