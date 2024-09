Der Siegeszug der Extremen im Osten Deutschlands

Beide Parteien bestärken Zweifel am „System“

AfD und BSW bestärkten jeweils auf die eigene Weise die Zweifel am „System“, an parlamentarischen Abläufen, an herkömmlichen Medien, an der Meinungsfreiheit. AfD-Chef Björn Höcke sprach noch am Samstag beim Wahlkampfabschluss von einer „Kartellparteienherrschaft“, von Medien, die „gekauft“ seien. Es sei „egal, was ihr wählt“, alle Parteien „lösen unser Deutschland auf wie ein Stück Seife unter dem Wasserstrahl“, erklärte er. Nur die AfD sei anders.