Ex-Starmoderatorin teilt nun kräftig gegen ORF aus

Neue Energie in Sri Lanka getankt

Ihre nunmehrige Entscheidung, sich ganz vom ORF zu trennen, sei letztlich bewusst gefallen. Zwischen „Sicherheit und Freiheit“ habe sie sich für Letzteres entschieden. In Sri Lanka, wo sie eine Ayurveda-Kur machte, verarbeitete sie den Einschnitt. Es sei eine Zeit gewesen, in der sie „schwer gekränkt“ gewesen sei, aber auch kreative Energie geschöpft habe. Inzwischen arbeitet sie an einem Sachbuch und hält Keynotes.