Nova Rock: Warum die Tickets jetzt teurer werden

Ticketpreise steigen ab August

Anfang August soll der Ticketpreis auf die nächste Preisstufe umgestellt werden. Laut Aussendung werde diese wegen der „neuen Preiskonstellation“ „etwas deutlicher“ ausfallen als bisher gewohnt. Wie heuer findet das Open Air in Nickelsdorf vom 11. bis 14. Juni statt, fix dabei sind Bring Me The Horizon und The Offspring.