„Unser ganzes Leben war in diesem Wohnwagen“

Fahrzeug war mobiles Pflegeheim

Doch jetzt ist alles weg. Diebe stahlen den Camper am 6. Juli im spanischen San Sebastian. Ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen kam und transportierte das Fahrzeug mit dem gut sichtbaren internationalen Behindertenzeichen ruhig und systematisch in der Dunkelheit und im strömenden Regen ab. Inklusive medizinischer Ausstattung, die für die 43-Jährige lebensnotwendig ist. Sie leidet an pulmonal-arterieller Hypertonie (PAH), einer lebensbedrohlichen Erkrankung – die „Adria“ war so etwas wie ein mobiles Pflegeheim.