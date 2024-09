Jammer bei Ampelparteien, Jubel bei AfD, CDU & BSW

Der Grünen-Chef Omid Nouriour ist erleichtert, dass man es zumindest in Sachsen wieder in den Landtag geschafft hat. Das Ergebnis in Thüringen sei sehr schmerzhaft. Die Menschen seien verunsichert. nannte er als Beispiele Leute aus der Kultur, Menschen mit Migrationshintergrund oder Leute, die auf Veranstaltungen wie den Christopher Street Day gehen. „Die haben Angst“, so Nouriour.