Mit 19 Jahren: Sohn von Weltmeister macht Schluss!

War der Nachname schuld?

„Die Tatsache, dass er der Sohn von Totti ist, hat die Bewertungen beeinflusst“, sagte Marco Amelia, der Cristian Totti in Frosinone und bis September in Olbia trainiert hatte. „Für mich hätte er eine sehr gute Karriere als Spieler in der Serie C und Serie B vor sich gehabt.“ Viele Leute hätten aber immer zu hohe Erwartungen an den Teenager gehabt. Es habe zudem voreingenommene Meinungen gegeben, die allein auf dessen Nachnamen beruhten.