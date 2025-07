Großes Aufatmen! Gogl-Walli & Pallitsch wieder fit

Gogl-Walli, auch im Vorjahr bei den Spielen in Paris wieder im Semifinale, hatte heuer im Mai einen furiosen Start in die WM-Saison, gab ihr Debüt in der Diamond League (Siebente in Doha) und gewann in herausragenden 50,91 das Weltklasse-Meeting in Chorzów. Am 2. Juni lief sie noch in Rovereto, danach aber wurde sie von Schmerzen im linken Knie mehr und mehr behindert, musste geplante Starts wie in der Vorwoche für Eisenstadt absagen. „Es ist zwar nichts ganz Schlimmes“, meinte sie, „eine Reizung.“ Aber sie wollte – auch in Hinblick auf die WM – nichts riskieren. Statt Training war eher Reha angesagt.