Was steckt hinter Kündigungen bei Fischrestaurant?

Vieles neu, und dennoch bleibt (fast) alles beim Alten im Restaurant von Fisch Peer in der Innsbrucker Markthalle. Der Hintergrund: Durch die hohe Nachfrage an neuen Standorten geht das Unternehmen neue Wege. Man stellt auf Franchise-Betriebe um, wie Geschäftsführer Josef Peer erklärt: „Der Standort in der Markthalle wird unser erster. Es läuft alles wie gewohnt weiter. Wir möchten dieses System in der Gastro aber ummodeln.“