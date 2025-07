Alarm aus den Regionen wegen Notarztstützpunkten

Offener Brief an führende Landespolitiker

Vom Roten Kreuz gibt es an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stellvertreter Udo Landbauer sowie die Landesräte Ludwig Schleritzko und Eva Prischl einen offenen Brief aus den Regionen sieben betroffener Notarztstützpunkte. Der Tenor: Die Neuauslegung der Notfallversorgung sei aus vielerlei Hinsicht eine eklatante Verschlechterung in den Regionen (siehe Faksimile unten). Man hoffe auf ein Umdenken, andernfalls „werden vermeidbare Todesfälle zu betrauern sein“.