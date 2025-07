Frachter-Crew in der Gewalt der Houthi-Miliz

Anfang Juli hatten Kämpfer der schiitischen Houthi-Miliz zwei Frachtschiffe im Roten Meer gekapert und versenkt. Während sich die 22-köpfige Besatzung des einen Frachters rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, befindet sich ein Teil der Crew der Eternity C offenbar weiterhin in Gewalt der jemenitischen Rebellen.