Schwärzler kämpft sich ins Hagen-Achtelfinale

„Monstergame“ als Knackpunkt

Auch im zweiten Durchgang startete Schwärzler stark. Bereits im ersten Servicegame seines Kontrahenten bot sich eine Breakchance – die ließ der Schützling von Markus Hipfl jedoch aus. Nachdem er seinen eigenen Aufschlag – unter anderem mit zwei Assen – zu Null durchgebracht hatte, vergab er in einem 22-minütigen „Monstergame“ gleich drei Chancen Kestelboim das Service abzunehmen.

Etwas, das nicht spurlos am jungen Österreicher vorbeiging, der im nächsten Spiel sein Service erstmals in der Partie abgeben musste. In der Folge präsentierte sich der Argentinier abgebrüht und spielte seinerseits Satz zwei locker nach Hause.