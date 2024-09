Neue Steuern: Bures-Brief zeigt Gespaltenheit

„Verdacht der Unernsthaftigkeit“

Das zeigt sich auch am von der „Krone“ enthüllten Brief der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures. In ihrem für den internen Gebrauch bestimmten, aber extern veröffentlichten Schreiben an das Parteipräsidium merkte sie an, dass ob der inhaltlichen Schwerpunktsetzung ihrer Partei auf zahllose Steuererhöhungen bei gleichzeitiger Forderung nach kostenlosen staatlichen Leistungen der „Verdacht der Unernsthaftigkeit“ entstehen könne .