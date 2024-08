Venedig setzt Falken gegen aggressive Möwen ein

Möwen und Tauben machen den Touristen in Venedig das Leben schwer. Um die Stars der seit Mittwoch laufenden Filmfestspiele Venedig vor aggressiven Vögeln zu schützen, setzen die Hoteliers am Lido Falken ein. So wurde der Falkner Samuel Bozzato beauftragt, mit zwölf dressierten Falken die Tische im Freien vor Tauben und Möwen zu schützen.