Jolie & Pitt kommen zu Filmfestspielen in Venedig

Brad Pitts Film läuft außer Konkurrenz. In der Actionkomödie „Wolfs“ von Jon Watts ist er wieder einmal an der Seite seines Freunds George Clooney zu sehen. Die Premieren von Jolie und Pitt sind an unterschiedlichen Tagen geplant. Am 29. August wird Jolie zur Premiere von „Maria“ erwartet. Pitt und Clooney sollen am 1. September kommen.