Leoben marschiert weiter – LASK am Tabellenende!

Vierter Sieg im vierten Spiel für Bundesliga-Absteiger Leoben in der Regionalliga Mitte – somit bleibt die Jancker-Elf an der Spitze. Noch keinen Punkt haben hingegen die LASK Amateure am Konto. Auch in Wallern setzte es eine Niederlage. Die Highlights gibt es im Video.