93 % des Alpenwassers ist älter als ein Monat

Die Analyse im Fachblatt „Hydrology and Earth System Sciences“ unterscheidet zwischen „neuem Wasser“ (jünger als ein Monat) und „jungem Wasser“ (zwei bis drei Monate alt) in Alpenflüssen. Der Anteil von Neuwasser im Abfluss ist mit 3,5 bis 9,6 Prozent gering, während Jungwasser etwa doppelt so häufig vorkommt.