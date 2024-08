Zu kurze und späte Regenspritzer für die Ernte

Land ist zweigeteilt

Ein Blick auf die Regenmengen der vergangenen zwei Tage ist dabei ohnehin ernüchternd: zwischen 4,4 Litern pro Quadratmeter in Gallneukirchen und 26,3 Litern in Großraming. „Oberösterreich ist heuer ohnehin zweigeteilt. Im Innviertel gab es immer wieder etwas Regen, östlich von Vöcklabruck, im Zentralraum und im Mühlviertel war die Dürre am ausgeprägtesten“, so Feitzlmayr.