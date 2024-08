40 Tage „Sommerglut“ in Folge sind neuer Rekord

Das Thermometer sollte in Linz heute früh 19 Grad anzeigen und damit eine bisher noch nie dagewesene Folge von Tropennächten beenden. 15 Nächte hintereinander war es wärmer als 20 Grad geblieben. Damit wurde der Rekord aus dem Jahr 2015 geknackt, als es 14 Tage lang auch in der Nacht kaum abgekühlt hatte. Von 1961 bis 1990 gab’s in Linz übrigens keine einzige Tropennacht, von 1991 bis 2020 waren es im Schnitt drei. „Die Zahlen sprechen für sich“, so Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet – die Klimaerwärmung spüren wir am eigenen Leib. „Weit übertroffen wurde auch der bisherige Rekordwert von 33 Sommertagen in Folge aus dem Jahr 2018“, weiß Dietz: Am Samstag gab’s den 40. Sommertag (zumindest 25 Grad) in Folge in der Landeshauptstadt, und heute dürfte, knapp aber doch, der 41. folgen. „Am Montag folgt eine kurze Unterbrechung der Serie“, so Dietz – ab Dienstag geht’s wieder Richtung 30 Grad.