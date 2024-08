FMA verdonnert Ländle-Hypo zu saftiger Geldstrafe

Hypo will in Berufung gehen

Bei der Hypo Vorarlberg hat man indes kein Verständnis für die Abstrafung. Man sei der Ansicht, dass die Bank alle gesetzlich notwendigen Maßnahmen hinreichend eingehalten habe und werde aus diesem Grund eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einbringen, um eine Aufhebung der Straferkenntnis zu erwirken, hieß es in einer Aussendung des Vorstandes.