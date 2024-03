Eine Bank, Herrn Benko gerne zu Diensten

Landeshauptmann Wallner schweigt sich aus

Die Verluste der Hypo Vorarlberg aufgrund dieser windigen Geschäfte werden die Bank nicht in ihrer Existenz gefährden. Allerdings werfen die Vorgänge ein mehr als nur schiefes Licht auf ein Geldinstitut, das sich zum überwiegenden Teil in Landesbesitz befindet und folglich auch in erster Linie im Interesse der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger handeln sollte. Und was sagt eigentlich Landeshauptmann Markus Wallner als oberster Eigentümervertreter zu all dem? Nicht viel: „Das operative Geschäft der Vorarlberger Hypothekenbank AG besorgt der Vorstand und nicht der Eigentümer“ hieß es aus dessen Büro nur lapidar. Dabei wird er es nicht belassen können.