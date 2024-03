Verheerendes Zeugnis für die Hypo Vorarlberg

Mehr ins Risiko als andere Banken gegangen

Diese kritischen Stimmen erhalten nun durch eine Einschätzung des Bankenexperten Gerald Zmuegg neue Nahrung. Dieser hat nämlich die Geschäftsbeziehungen der österreichischen Banken mit Signa unter die Lupe genommen - und seine Kurzanalyse fällt für die Ländle-Bank nicht sonderlich schmeichelhaft aus: „Besonders die Hypo Vorarlberg steht in der Verantwortung, die Risikoexposition sorgfältig zu überwachen und, wo nötig, Anpassungen vorzunehmen. Das hohe Kreditvolumen in Relation zum Eigenkapital macht deutlich, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht.“ Was übersetzt heißt: Die Hypo ist bei den Signa-Geschäften ein höheres Risiko eingegangen als andere Geldinstitute.