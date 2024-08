Walz offiziell Kamalas Vize: „Ehre meines Lebens“

Clinton: „Trump geht es nur um sich selbst“

„Im Jahr 2024 haben wir eine ziemlich klare Wahl, wie mir scheint“, so der 78-Jährige in seiner Rede. Die Menschen in Amerika hätten die Wahl zwischen „Kamala Harris für das Volk – und dem anderen Typen, der bewiesen hat, (...) dass es ihm nur um sich selbst geht“.