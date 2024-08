Harris hat in Umfragen zur US-Wahl zugelegt

Biden lag zum Zeitpunkt seiner Rücktrittserklärung am 21. Juni im Schnitt der landesweiten Umfragewerte noch 3,1 Prozentpunkte hinter Trump. Inzwischen ist der Vorsprung Trumps in einigen Bundesstaaten geschmolzen. „RealClearPolling“ errechnete einen durchschnittlichen Vorsprung für Harris von zwei Prozentpunkten in Michigan und von einem von einen Punkt in Wisconsin. In Arizona, Pennsylvania und Georgia liegt sie demnach weiter hinter dem Republikaner.