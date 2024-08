US-Wahl: Unabhängiger Kandidat Kennedy gibt auf

Der 70-Jährige wolle sich „an die Nation wenden“, hieß es auf seiner Webseite. Demnach geht es um den „gegenwärtigen historischen Moment“ und Kennedys „weiteren Weg“. Kennedy will sich in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona äußern, wo auch Trump am Freitag (Ortszeit) einen Wahlkampfauftritt hat.