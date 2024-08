Videospielmesse Gamescom öffnet ihre Pforten

Bei der Show „Opening Night Live“ ging es um visuelle Reisen in die Vergangenheit, um düstere Gegenwartsentwürfe oder apokalyptische Zukunftsvisionen, in denen das Böse besiegt werden muss. Zu sehen waren Trailer vom Mittelalter-Ritterspiel „Kingdom Come Deliverance II“, vom Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ und vom Zombie-Gemetzel „Dying Light: The Beast“.