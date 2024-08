Flaute in Spielebranche nach Corona-Boom

Nach ihrem ersten Umsatzrückgang seit langem setzt die Spielebranche auf die Gamescom in Köln, um auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Im ersten Halbjahr habe der Umsatz für Games in Deutschland bei rund 4,3 Milliarden Euro gelegen und damit sechs Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, so der Branchenverband Game in Berlin.