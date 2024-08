Fünftligist gewinnt bei Brauerei ÖFB-Trainer-Star!

Dann würden viele vermuten, du hättest zu tief in ein Bierglas geschaut. Womit wir uns im Fall von Bad-Wimsbach-Sportchef Johann Kronberger ein wenig der Wahrheit annähern. Nur, dass der nicht in ein volles Stiegl-Glas geblickt hatte, sondern auf ein Online-EURO-Preisausschreiben des ÖFB-Partners. Zu gewinnen gab’s Ralf Rangnick. Exakter: Ein vom Teamchef geleitetes Mannschaftstraining. Zu beantworten aber zuvor die Frage, was der ÖFB-Erfolgstrainer bei deinem Klub machen solle?