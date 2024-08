Russland und Iran: Die neuen Machtspiele in Nahost

Der Nahe Osten erlebt derzeit ein Maß an Konflikten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Eskalationsspirale, die mit den Terroranschlägen der islamistischen Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023 mit 1200 ermordeten Israelis und der Verschleppung von über 200 Geiseln begann, dauert nun fast ein Jahr an und erscheint zunehmend weniger wie eine Ausnahme denn eine neue Phase in der Geschichte der Region.