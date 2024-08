Kein Flug wie geplant: Was Ihnen wann zusteht

Was für ein anstrengendes Urlaubsende für jene mehr als 40 Österreicher, die seit Tagen am Flughafen in Rom festsitzen: Immer wieder wurde ihr Rückflug nach Wien verlegt. Kennen Sie das? Oder dass Sie wegen Überbuchung bzw. Annullierung nicht fliegen können? Was Ihnen in solchen Fällen zusteht, hat die „Krone“-Ombudsstelle für Sie recherchiert!